Medien: Die Kessler-Zwillinge sind tot

Alice und Ellen Kessler, besser bekannt als die Kessler–Zwillinge, sind laut eines Medienberichts im Alter von 89 Jahren gemeinsam gestorben. Wie die «Bild»–Zeitung erfahren haben will, habe es an ihrem Wohnort in München einen Einsatz der Kriminalpolizei gegeben. Genauere Informationen zur Todesursache oder zum Todeszeitpunkt liegen aktuell noch nicht vor.
Alice und Ellen Kessler, die am 20. August 1936 in Sachsen geboren wurden, prägten als Sängerinnen, Tänzerinnen und Entertainerinnen über Jahrzehnte das europäische Showgeschäft. Von ihren frühen Erfolgen im Pariser Lido über TV–Auftritte in Italien, Frankreich und den USA bis hin zu Filmrollen und Musicalengagements galten sie als internationale Grössen der Unterhaltung.