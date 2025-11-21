Medien: «Gotti»-Schauspieler Spencer Lofranco stirbt mit 33 Jahren

In einem Gespräch mit dem «Interview»–Magazin erzählte Lofranco ebenfalls im Jahr 2014, dass er im Alter von 17 Jahren entschieden habe, Schauspieler werden zu wollen. «Ich war schon immer ein lustiger Typ, habe immer versucht, andere zum Lachen zu bringen, und stand immer im Mittelpunkt», sagte er damals. «Ich schätze, ich war schon mein ganzes Leben lang Schauspieler.» Seine Mutter sei früher Tänzerin, Sängerin und ebenso Schauspielerin gewesen und habe ihn in jungen Jahren manchmal mit zu Castings genommen.