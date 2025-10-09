Medien: «Traumschiff»-Star Wanda Perdelwitz stirbt nach Fahrradunfall

Laut dem Bericht war Perdelwitz am 28. September mit dem Fahrrad im Hamburger Stadtteil Rotherbaum unterwegs, als vor ihr ein Ford Transit anhielt, um den Beifahrer aussteigen zu lassen. Die 41–Jährige krachte mit dem Rad in die geöffnete Tür, stürzte und verletzte sich schwer am Kopf. Anschliessend wurde sie mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert, wo sie jetzt verstarb.