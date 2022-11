Medienbericht: Aaron Carter soll kein Testament hinterlassen haben

In dem US-Bundesstaat gilt laut «TMZ»: Wenn eine alleinstehende Person ohne Testament stirbt und ein Kind hinterlässt, erbt das Kind das Vermögen. Viel würde für den einjährigen Prince aber möglicherweise nicht herausspringen. Eine Aaron Carter nahestehende Quelle soll verraten haben, dass der Popstar «von der Hand in den Mund lebte und normalerweise alles, was er verdiente, in kurzer Zeit ausgab». Sein Haus habe jedoch zum Verkauf gestanden, wodurch «das Kind eine Sicherheit in Form von Eigenkapital» hätte.