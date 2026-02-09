Medienbericht: Lindsey Vonn musste ein zweites Mal operiert werden

Es bricht mir das Herz«, sagte Vonns Vater der »Sportschau« kurz nach dem dramatischen Sturz. Seine Tochter sei »so eine Kriegerin, sie ist so eine starke Kämpferin. Sie hat alles gegeben, was sie hatte. Unglücklicherweise war es nicht ihr Tag. Das ist herzzerreissend.« Auch ihr Trainer Aksel Lund Svindal (43) meldete sich unterdessen via Instagram zu Wort: »Lindsey. Du bist unglaublich mutig. Du inspirierst die Menschen, die deine Reise verfolgen, und uns, die wir jeden Tag eng mit dir zusammenarbeiten. Gestern war ein harter Tag auf dem Berg. Für alle, aber vor allem für dich."