Medienbericht: Tommy Haas und Sara Foster sollen getrennt sein

Tommy Haas gehörte in seinen besten Zeiten zu den bekanntesten Tennisprofis Deutschlands. In seiner von 1997 bis 2017 andauernden Profikarriere schaffte er es bis auf Position zwei der Weltrangliste. Einen Grand–Slam–Titel gewann er jedoch nie. Sara Foster war im Lauf ihrer Karriere unter anderem als Schauspielerin aktiv. So spielte sie eine Rolle in «90210», einem Spin–off zur legendären Teenie–Serie «Beverly Hills, 90210».