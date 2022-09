Medienberichte: Taylor Swift tritt nicht beim Super Bowl auf

Taylor Swift (32) hat das Angebot, in der Halbzeitshow des kommenden Super Bowls zu performen, offenbar abgelehnt. Das berichten mehrere US-Medien, darunter «People» und «TMZ». Wie «TMZ» in Erfahrung gebracht haben will, wurde die Sängerin «schon vor Monaten» als Headliner angefragt. Ihre Antwort sei klar gewesen: Sie wolle nicht auftreten, bis sie ihre ersten sechs Alben neu aufgenommen habe.