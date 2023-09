Medienmogul Rupert Murdoch gibt mit 92 Jahren sein Imperium ab

Bis zu seinem 92 Lebensjahr hat es gedauert, doch nun tritt Medienmogul Rupert Murdoch (92) als Chef der Fox–Gruppe sowie des News–Corp–Verlags zurück. Diese Entscheidung habe er seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in einem Brief mitgeteilt, heisst es bei «Fox News». «Ich schreibe Ihnen, um Ihnen allen mitzuteilen, dass ich mich entschieden habe, in die Rolle des emeritierten Vorstandsvorsitzenden bei Fox and News zu wechseln», schrieb Murdoch demnach.