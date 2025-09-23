«Medizin» der Sängerin: Miley Cyrus setzt auf Gartenarbeit

10.000 Gänseblümchen wuchsen während Tour

Für Miley Cyrus ist es ein «echter Gewinn, wenn man einen Samen in die Erde steckt und im Frühling Blumen sieht». Bevor sie einmal auf Tour ging, säte sie auf einem Hügel etliche Samenkörner. «Als ich zurückkam, gab es dort 10.000 Gänseblümchen», erzählte sie Pamela Anderson. Dazu fand sie noch verschiedene Rosenarten, obwohl sie die gar nicht angepflanzt habe.