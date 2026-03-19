«Medizinischer Notfall»: Chuck Norris soll im Krankenhaus liegen

Chuck Norris teilte zuletzt noch Trainingsvideo

Norris selbst hatte sich zuletzt in der vergangenen Woche mit einem Trainingsvideo zu seinem 86. Geburtstag zu Wort gemeldet. Der Social–Media–Clip zeigt ihn beim Sparring mit seinem Trainer. «Ich werde nicht älter. Ich steige ein Level auf», erklärte er dazu. «Nichts macht einen so jung wie ein bisschen spielerische Action an einem sonnigen Tag. Ich bin dankbar für ein weiteres Jahr, meine gute Gesundheit und die Möglichkeit, weiterhin das zu tun, was ich liebe», ergänzte er und bedankte sich bei der Unterstützung seiner Fans.