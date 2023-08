«What Happens Later»: Darum geht's

Die beiden spielen die Ex–Partner Bill und Willa, die über Nacht auf einem regionalen Flughafen eingeschneit werden. Ihre Flüge werden aufgrund eines Schneesturms verschoben und so hat das Duo genug Zeit, seine gemeinsame Vergangenheit und mögliche Fehler in der Beziehung Revue passieren zu lassen. «What Happens Later» soll am 13. Oktober Premiere feiern. Duchovny gab sich im Juni 2023 im Interview mit «People» überzeugt von dem Projekt. Es sei «wirklich ein guter Film», erklärte der Schauspieler. In der gesamten Liebeskomödie gehe es nur um sie und ihn. Es sei eine süsse Rückkehr zu damals.