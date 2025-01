Meg Ryan und Billy Crystal deuten «Harry und Sally»-Comeback an

«Ich will genau das, was sie hatte!»: Er gilt bis heute und wortwörtlich als berühmtester Höhepunkt der Filmgeschichte – Meg Ryans (63) vorgespielter Orgasmus inmitten eines gut besuchten Restaurants in der romantischen Komödie «Harry und Sally» (1989). Jetzt, über 35 Jahre später, sorgte die Schauspielerin mit einem Bild auf Instagram für Aufsehen bei allen Fans des Klassikers: Freudestrahlend sitzt sie auf dem Foto neben ihrem «Harry und Sally»–Co–Star Billy Crystal (76) auf einer Couch und heizt umgehend die Gerüchte um eine mögliche Fortsetzung an.