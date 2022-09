Headliner beim AFL-Finale

Mega-Auftritt: Pinker Robbie Williams rockt die Bühne in Australien

Dass auch Mann in Knallpink eine gute Figur machen kann, hat Robbie Williams am Freitagabend beim AFL-Finale in Melbourne bewiesen. Der Brite begeisterte im Stadion mit einem Mega-Auftritt.