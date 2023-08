Allein jeder Fahrer soll 100.000 Dollar erhalten haben

Bei dem Bericht beruft sich «People» auf Quellen, die die Prämien in einer Gesamthöhe von 55 Millionen US-Dollar bestätigten. Zuvor hatte bereits das US-Promi-Portal «TMZ» berichtet, dass Swift den Tour-Fahrern vor ihrem Stopp in Santa Clara 100.000 US-Dollar (knapp 91.000 Euro) geschenkt habe. Rund 50 Fahrer sollen die Sängerin und ihre Crew in den vergangenen Monaten durch die USA transportiert haben. Somit zahlte die 33-Jährige allein an die Fahrer rund fünf Millionen US-Dollar (etwa 4,5 Millionen Euro).