Mega-Konzert in Berlin: Das ist das DJ-Kollektiv Keinemusik

Der Auftritt in Tempelhof wird für die Musiker zum Heimspiel, weil alle drei in Berlin zu Hause sind. Angefangen mit Beats in ihrem Kinderzimmer über Praktikantenstellen in Musikstudios und Auftritten in kleinen Berliner Clubs haben sich die drei auf die grössten internationalen Bühnen gespielt. Es gibt kaum ein Festival, dass sie noch nicht besucht haben: das berühmte Coachella in Kalifornien, der Burning Man in Nevada oder das Berliner Fushion Festival. Ausserdem legen sie regelmässig in den teuersten Clubs auf Ibiza, Bali sowie in New York oder Tulum auf.