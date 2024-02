Mega-Sause in Berlin: Dieter Bohlen feiert mit Pietro Lombardi und Co.

Grosse Feier in der Hauptstadt: Auch wenn er seinen Geburtstag eigentlich lieber gemütlich und in Ruhe verbringt, hat es sich Dieter Bohlen am Mittwoch (7. Februar) nicht nehmen lassen, sein 70. Lebensjahr mit einem grossen Konzert unter dem Titel «Dieter Bohlen wird 70! – Die Mega–Party!» in Berlin zu zelebrieren. Auch, um sich bei seinen vielen treuen Fans zu bedanken. Natürlich waren bei der Mega–Sause im Theater am Potsdamer Platz auch zahlreiche von Bohlens engsten Freunden zugegen.