Mega-Skandal bei den Oscars? Will Smith schlägt Chris Rock ins Gesicht

Bei seiner Attacke auf Chris Rock soll Will Smith Medienberichten zufolge gesagt haben: «Nimm den Namen meiner Frau nicht in deinen verdammten Mund.» Im US-Fernsehen war die Aussage nicht zu hören. Als Smith zu seinem Platz zurückkehrte, sagte Rock: «Wow, wow, Will Smith hat gerade den Mist aus mir rausgeprügelt.»