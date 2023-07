Mega-Stau am Wochenende: So bereiten sich Reisende perfekt vor

Sonnenschutz für Kids

Sind Kids mit an Bord? Dann ist eine umfassende Stau-Vorsorge umso wichtiger. Die Kleinen werden im Stau nicht nur schnell ungeduldig. Sie leiden, eng angeschnallt in ihren Autositzen, auch am meisten unter der Hitze. Deshalb empfiehlt sich, an den hinteren Seitenscheiben einen Sonnenschutz anzubringen, der die kleinen Passagiere vor der Sonne schützt.