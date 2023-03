Der Streik von Verdi und der EVG legt am Montag (27. März) fast den kompletten öffentlichen Verkehr in Deutschland lahm. Nicht nur Bus und Bahn sind betroffen, auch Flughäfen stehen grösstenteils still. Zahlreiche Arbeitnehmer bleiben heute im Homeoffice, andere versuchen auf komplizierte Art und Weise, ihren Arbeitsplatz aufzusuchen. Zahlreiche Fernsehsender ändern heute ihr Programm, um die Zuschauerinnen und Zuschauer über den aktuellen Streik-Stand zu informieren. Diese Sondersendungen laufen heute noch im TV.