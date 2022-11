Mega-Summe beim RTL-Spendenmarathon: Joey Kelly knackt Weltrekord

Trotz des Krisenjahrs 2022 konnte der RTL-Spendenmarathon (auch bei RTL+) eine neue Rekordsumme einfahren. In der 27. Ausgabe der Benefiz-Sendung des Privatsenders sind sage und schreibe 41.107.923 Millionen Euro zusammengekommen. «Ich freue mich sehr, dass die Spendenbereitschaft der Menschen auch in diesem Jahr - trotz Inflationsängsten, steigender Energiekosten und einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld - so gross war», freut sich Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender der «Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V.», laut einer Pressemitteilung.