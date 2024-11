Megan Fox: Brian Austin Greens Verlobte gratuliert zur Schwangerschaft

Dass das Ende einer Ehe nicht immer in einem Rosenkrieg enden muss, beweisen nun «Transformers»–Star Megan Fox (38), Ex–Ehemann Brian Austin Green (51) und dessen Verlobte, Profitänzerin Sharna Burgess (39). Nach Fox' Schwangerschaftsverkündung freut sich die australische Tänzerin in den sozialen Medien auf den Zuwachs in ihrer Patchworkfamilie und heisst den Nachwuchs von Fox und Machine Gun Kelly (34) bereits jetzt willkommen.