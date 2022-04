Machine Gun Kelly und Megan Fox lernten sich 2020 am Set des Films «Midnight in the Switchgrass» kennen. Der Heiratsantrag von dem Musiker an die Schauspielerin ging Anfang Januar 2022 viral. Teil davon war ein Verlobungsring mit Hörnern, der Schmerzen verursacht, wenn man ihn ablegt, und eine Zeremonie, bei der beide das Blut des jeweils anderen tranken.