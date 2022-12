Megan Fox und «365 Tage»-Star Michele Morrone drehen einen Film

Drehstart im Januar

Für das Projekt wird Fox wieder mit dem «Till Death - Bis dass dein Tod uns scheidet»-Regisseur S.K. Dale zusammenarbeiten. In dem Action-Thriller von 2021 hatte die Schauspielerin die Hauptrolle der Emma verkörpert. Das Drehbuch zu «Subservience» stammt von Will Honley («Escape Room: Tournament of Champions») und April Maguire («Lost Girls»).