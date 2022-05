Megan Fox und Machine Gun Kelly: Glamour-Auftritt ganz in Pink!

Sie waren am Donnerstagabend zweifellos der Hingucker auf dem roten Teppich in West Hollywood: Megan Fox (35) und Machine Gun Kelly (32) besuchten die Premiere des Films «Good Mourning», mit dem der Musiker sein Regie-Debüt feiert, in farblich abgestimmten Glamour-Outfits. Die Schauspielerin meisterte das Blitzlichtgewitter in einem rosafarbenen Paillettenkleid ohne Träger und mit hohem Beinschlitz. Ihr Verlobter wählte einen hochgeschlossenen, pinken Anzug mit Rosen-Prints von Dolce & Gabbana.