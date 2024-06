Megan Fox und Machine Gun Kelly strahlen gemeinsam bei Event

Megan Fox will sich nicht mehr zur Beziehung äussern

Im Podcast «Call her Daddy» erklärte Megan Fox im vergangenen März, ihr Liebesleben ab jetzt geheim halten zu wollen. «Ich denke, dass ich im Moment keinen Kommentar zum Status der Beziehung an sich habe», stellte sie klar. Ihr Ex–Verlobter sei aber weiterhin ihre «Zwillingsseele». «Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, was der Umfang sein wird, aber ich werde immer irgendwie mit ihm verbunden sein», erzählte sie.