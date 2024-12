Megan Fox und MGK: Kann sie ihm nicht vertrauen?

Die Beziehung von Megan Fox und Machine Gun Kelly kann wohl seit jeher als kompliziert beschrieben werden. Die beiden kamen 2020 zusammen und verlobten sich später. Anfang 2024 bestätigte sie jedoch, dass die Verlobung gelöst wurde. Fox und MGK wurden später immer wieder zusammen gesichtet. Sie trat zudem in seinem Musikvideo zu «Lonely Road» auf, in dem sie als schwangere Frau zu sehen war – was für viele Spekulationen sorgte. Im November bestätigte sie unter anderem mit einem Bild eines positiven Schwangerschaftstests auf Instagram, dass sie ein Baby erwartet. Zusammen mit ihrem Ex–Mann Brian Austin Green (51) ist sie bereits Mutter von drei Söhnen. Aus einer vorherigen Beziehung hat Machine Gun Kelly eine Tochter .