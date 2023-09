Finale der Rollstuhl-Basketballer

Meghan jubelt mit dem Team USA

An der Seite ihres Mannes Prinz Harry hat Herzogin Meghan im Finale der Rollstuhl–Basketballer das Team USA lautstark unterstützt. Am Ende mit Erfolg: Ihr Heimatland durfte am Ende die Goldmedaille in Empfang nehmen.