Meghan mit besonderen Accessoires bei Trauerfeier für die Queen

Verlängerte Europa-Reise

Meghan und Harry waren zufällig auf Europa-Besuch, um an Charity-Veranstaltungen teilzunehmen, als am 8. September Queen Elizabeth verstarb. Das Paar, das im kalifornischen Montecito lebt, blieb daraufhin in Grossbritannien. Ob sie ihre beiden Kinder Archie (3) und Lilibet (1) nach England nachgeholt haben, ist nicht bekannt.