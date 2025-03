Meghan und Harry: Archie und Lilibet erneut in einem Videoclip

Die «Thumbprint–Cookies», die Meghan für die Talkshow zubereitete, enthielten übrigens ihre selbstgemachte Himbeermarmelade, die in die Vertiefung gefüllt wurde, die durch einen Daumendruck enstanden ist. Nachdem sie im vergangenen Jahr die ersten 50 Gläser an Freunde und Familie verschenkt hatte, wird der Fruchtaufstrich später in diesem Jahr als eines der ersten Produkte ihrer neuen Lifestyle–Marke «As ever» in den USA erhältlich sein.