Meghan und Harry: Im Partnerlook zum Kinder-Töpferkurs in Melbourne

Meghan verrät: «Mein Mann weiss alles über Vögel»

Das eher casual gehaltene Styling passte perfekt, denn das Paar nahm an einem Töpferkurs mit Kindern von Veteranen teil und band sich dafür ganz unglamourös Schürzen um. Prinz Harry schuf dabei einen einflügeligen Vogel, den er als Kookaburra bezeichnete, während seine Ehefrau einen Vogelstrauss formte. «Es gibt eine Straussenfarm ganz in der Nähe unseres Hauses», erklärte sie dazu den Kindern laut «People». Als ein Mädchen in der Klasse sie nach Vögeln fragte, verriet sie über Harry: «Mein Mann wird es wissen, mein Mann weiss alles über Vögel.»