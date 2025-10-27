Meghan zeigt Halloween-Vorbereitungen: Prinz Harry schnitzt Kürbisse

Die Sussexes sind bereits in Halloween–Stimmung. Herzogin Meghan (44) und Prinz Harry (41) haben mit ihren Kindern Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (4) offenbar einen Ausflug unternommen, bei dem sie ihre Kürbisse besorgten. Die Herzogin von Sussex dokumentierte dies mit einem Clip auf Instagram.
Die 44–Jährige teilte Aufnahmen vom Besuch der Familie auf einer Kürbisfarm. Das Video beginnt mit leuchtend orangefarbenen Kürbissen und einer Vogelscheuche. Anschliessend ist Archie zu sehen, der wohl gerade durch ein Maislabyrinth läuft.
Prinz Harry schnitzt Kürbisse
Weiter zeigt Meghan in ihrem Beitrag, der mit dem Hit «California Dreamin'» von The Mamas & the Papas unterlegt ist, wie sie einen Wagen mit Kürbissen ziehen oder wie die Herzogin von Sussex, Händchen haltend mit Prinz Harry, ihrem Sohn dabei zusieht, wie er durch Reihen von Kürbissen rennt.
Nachdem die Familie ihre Halloween–Accessoires ausgesucht hatte, wurden diese dem Instagram–Beitrag zufolge auch gleich bearbeitet: Prinz Harry schnitzte Halloween–Gesichter in die Kürbisse. Meghans Mutter, Doria Ragland (69), schien ebenfalls mitzumachen. Sie hatte gegen Ende des Videos einen kurzen Auftritt, war aber wie Archie und Lilibet nur von hinten zu erkennen.
Aufregender Monat für Herzogin Meghan
Herzogin Meghan und Prinz Harry leben mit den beiden gemeinsamen Kindern im kalifornischen Montecito. Die Sussexes waren 2020 von ihren royalen Pflichten zurückgetreten und in die USA gezogen. Archie und Lilibet sind zwar immer mal wieder auf Instagram zu sehen, treten aber nicht mit ihren Eltern öffentlich auf.
Herzogin Meghan sorgte Anfang Oktober mit einem Überraschungsbesuch der Pariser Fashion Week für Aufsehen. Schon wenige Tage später zeigte sie sich dann mit Ehemann Prinz Harry bei der «Project Healthy Minds Gala» in New York City, wo sie den «Humanitarians of the Year Award» entgegennahmen.