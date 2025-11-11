Meghans Netflix-Serie startet Anfang Dezember in die Vorweihnachtszeit

Meghan wird demnach in das Zuhause ihrer kleinen Familie im kalifornischen Montecito einladen. Dort lebt sie mit Ehemann Harry und den beiden gemeinsamen Kindern. Sie möchte demnach zeigen, wie sie die Zeit mit Familie und Freunden «einprägsam und bedeutungsvoll» gestaltet. Geboten werden sollen etwa auch Anleitungen für gebastelte Geschenke und Rezepte. Was genau Zuschauerinnen und Zuschauer zu sehen bekommen, wird von dem Streamingdienst noch nicht verraten.