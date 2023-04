Mehmet Kurtulus feiert am heutigen 27. April nicht nur seinen 51. Geburtstag, sondern auch die Premiere des sehenswerten TV-Zweiteilers «Mordach - Tod in den Bergen» (27./29. April, 20:15 Uhr, das Erste). In dem Krimi spielt er einen undurchsichtigen Frankfurter BKA-Beamten, der im Alpenidyll unter Mordverdacht gerät... Unvergessen ist aber auch seine Rolle des verdeckten Ermittlers Cenk Batu, die er von 2008 bis 2012 in der Sonntagskrimireihe «Tatort» spielte. Was er davon hält, dass er heute noch darauf angesprochen wird, verrät der Schauspieler im Interview mit spot on news. Dabei erzählt er auch, wie er das Phänomen dieser extrem langlebigen TV-Reihe einst an einer US-Universität erklärte.