Mehmet Scholls Tochter lebt mit seltener Erkrankung

Zudem habe sie «eigentlich jeden Tag» Schmerzen. Sie ergänzte: «Ich bin damit aufgewachsen. Ich habe die Schmerzen im Oberarm, aber auch generell auf meiner rechten Körperhälfte.» Dennoch zieht sie auch Positives aus der Erkrankung. «Ich habe dadurch gelernt, die kleinen Dinge im Leben zu schätzen», sagte sie und appellierte an ihre Follower: «Schätzt eure Gesundheit. Schätzt, dass ihr gesund seid – es ist einfach das Wichtigste im Leben.»