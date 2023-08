Mehr als 130.000 Fälle: BKA publiziert Bericht zur Cyberkriminalität

Die gute Nachricht vorweg: Insgesamt ging die Cyberkriminalität in Deutschland vergangenes Jahr etwas zurück. Dennoch bleibt Cyberkriminalität ein ernstzunehmendes Problem, der Digitalverband Bitkom spricht sogar von «einer der grössten Bedrohungen für Deutschland». In welchem Ausmass Firmen Geld an Kriminalität aus dem World Wide Web verloren haben und was die häufigsten Vergehen sind.