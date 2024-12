Mehr als nur ein Weihnachtsgewürz: Spannende Fakten über Zimt

So gesund ist Zimt

Obwohl Zimt meist in süssen Speisen zu finden ist, bringt es einige gute Nährstoffe mit. So ist es etwa reich an Calcium, Kalium, Eisen, Zink und mehreren B–Vitaminen. Zimt liefert ausserdem einen hohen Anteil an Ballaststoffen. Kein Wunder also, dass dem orientalischen Gewürz eine ganze Reihe an gesundheitlichen Vorzügen nachgesagt wird.