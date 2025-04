Mehr als nur Gestrüpp: Drei Rezepte mit Blättern und Blüten

Die Schalotten fein hacken und in einem grossen Topf in der Hälfte der Butter andünsten. Den Reis dazugeben und unter Rühren so lange anschwitzen, bis die Körner glasig sind. Dann 1 Schöpfkelle der Rotwein–Brühe–Mischung unterrühren. Sobald die Flüssigkeit aufgesogen ist, 2 weitere Schöpfkellen voll angiessen und alles ohne Deckel bei mittlerer Hitze unter regelmässigem Rühren garen lasen. Nach und nach die restliche heisse Flüssigkeit hinzu schöpfen und so lange köcheln, bis der Reis fast gar ist, aber noch einen festen Kern hat.