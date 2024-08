Mehr als nur «Musiker-Freunde»: Leslie Mandoki und Peter Maffay

All das gelte «im Musikalischen genauso wie in deinem breiten gesellschaftlichen und sozialen Engagement und besonders auch in deiner wunderbaren und einzigartigen Stiftung. Was für eine beeindruckende Lebensleistung an Aufrichtigkeit, Verantwortung und Menschlichkeit!», lobt Mandoki. Maffay setzt sich seit vielen Jahren für traumatisierte Kinder und soziale Inklusion ein, auch in seiner Heimat Rumänien.