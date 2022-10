Mehr als zehn Millionen sehen Kölner «Tatort»

So geht es mit dem Kölner-«Tatort» weiter

Der 85. Fall war natürlich nicht der letzte von Ballauf und Schenk. Drei weitere Filme sind bereits im Kasten, zwei in Arbeit. Im September 2021 begannen die Dreharbeiten für den «Tatort: Schutzmassnahmen», der voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2023 zu sehen sein wird. Im Juni 2022 wurde ein weiterer Krimi mit dem Titel «Abbruchkante» gedreht und im August 2022 starteten die Arbeiten zu «Pyramide». Auch diese beiden Filme werden wahrscheinlich im kommenden Jahr ihre Premieren im Ersten feiern. Konkrete Termine stehen noch nicht fest. Darüber hinaus sind die Projekte «Des anderen Last» und «Ballauf in Love» in der Pipeline, die wahrscheinlich 2024 ausgestrahlt werden.