Mehr Glitzer im Alltag: Diesen Winter setzen wir auf Glamour-Pullover

Strickpullover, Blazer, Blusen, Kleider und auch Hosen kommen diesen Winter wortwörtlich in neuem Glanz daher. Die Designer setzen jetzt vermehrt auf glitzernde Stoffe und Materialien und stimmen so bereits auf die Weihnachtsfeiertage und natürlich Silvester ein. Die It–Pieces sind aber nicht nur bei feierlichen Anlässen angemessen, sondern lassen sich auch in den Alltag integrieren. Modische Beispiele liefern Promis wie Fashion–Influencerin Chiara Ferragni (36) oder Schauspielerin Cheyenne Pahde (29).