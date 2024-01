Mehr lachen am Mittwoch: ProSieben zeigt drei neue Comedy-Shows

Comedy–Fans können sich auf einen neuen Lieblingstag freuen. Wie der Sender ProSieben am Mittwoch bekannt gegeben hat, bekommt das bewährte Programm mit «TV total» am Mittwoch im ersten Halbjahr von 2024 lustige Gesellschaft. Gleich drei neue Comedy–Sendungen werden in den nächsten Monaten am Mittwoch ihre Bildschirm–Premiere feiern: «rent a Comedian», «Bratwurst und Baklava – Die Show» und «Quatsch Comedy Show».