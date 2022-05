Mehr Macht für Prinz Charles? Die Queen hat immer noch das Sagen

Die Eröffnung des Parlaments in London sei «eine besondere Ausnahme» gewesen, weil die Zeremonie ihre Anwesenheit erfordert hätte. Nachdem sie am Montag ihren Arzt konsultiert habe, soll sie die Entscheidung getroffen haben, Prinz Charles zu schicken, heisst es weiter. Sie erliess ein einmaliges Dekret, das den Staatsräten Charles und Prinz William (39) die Befugnis gab, die Rede in ihrem Namen zu halten.