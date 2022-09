Was Freelancing so attraktiv macht

Als entscheidende Beweggründe für den Schritt in die Selbstständigkeit geben Freelancer in Deutschland in der BCG-Untersuchung die grosse Unabhängigkeit (91 Prozent) und die flexiblen Arbeitszeiten (85 Prozent) an. Für rund drei von vier Selbstständigen (73 Prozent) spielt ausserdem die freie Wahl ihres Arbeitsortes eine entscheidende Rolle. Klassische Unternehmen, die ihr gut ausgebildetes Personal an sich binden wollen, reagieren daher auf den Trend und bauen teilweise sogar ihre Büros so um, dass sie Homeoffice-tauglich werden, wie das «Handelsblatt» im Frühjahr berichtete.