Mehr Urlaub geht nicht: Accessoires mit Beach-Vibes sind in

Wenn das Accessoire zum Mittelpunkt wird

Model Elsa Hosk (35) machte es sich in der Outfit–Frage leicht. Die Schwedin legte sich unbekleidet an einen weissen Sandstrand. Ihre einzigen Accessoires: Muscheln, die ihren Rücken hinunterwandern und ein Paar Ohrringe, die sofort ins Auge stechen. In ihrer Mitte thront eine grosse Perle, die von einem goldenen Ring umrahmt wird. Auf ihren Fotos setzte die Influencerin ihren Ohrschmuck mit zur Seite geschobenen Haaren und einem Lächeln perfekt in Szene.