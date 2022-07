Mehr Zeit mit Frau und Kindern: Die Familie von Sebastian Vettel

Rennfahrer-Rente für die Familie: Sebastian Vettel (35) begründete sein überraschendes Aus in der Formel 1 in einem emotionalen Video vor allem mit seiner Familie. Er wolle in Zukunft einfach mehr Zeit mit seiner «wundervollen Frau» und seinen drei Kindern verbringen. Das sei nicht mit dem Beruf des Formel-1-Piloten vereinbar, so sinngemäss der vierfache Weltmeister in seiner Erklärung. Es gäbe für ihn auch ein Leben neben der Strecke: «Rennfahrer zu sein, war nie meine einzige Identität.»