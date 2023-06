Spacey, der für sein Spiel in «American Beauty» (1999) und «Die üblichen Verdächtigen (1995) jeweils einen Oscar erhalten hatte, war in den vergangenen Jahren lediglich an einigen kleineren Filmproduktionen beteiligt. So trat er in den zwei Langfilmen »Billionaire Boys Club« (2018) und »L'uomo che disegnò Dio« (2022) auf, und ergatterte eine Sprechrolle in dem Independent-Thriller »Control".