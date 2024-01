Mehrere Einbrüche in Nachbarschaft von Prinz Harry und Herzogin Meghan

Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) leben mit ihren beiden Kindern Archie (4) und Lilibet (2) im kalifornischen Montecito. In der Nachbarschaft der Familie treiben derzeit anscheinend mehrere Einbrecher ihr Unwesen. Wie das Büro des Sheriffs des Santa Barbara County mitteilt, habe es insbesondere in den Gebieten um Hope Ranch, Montecito, Summerland und Carpinteria Einbrüche gegeben. Die Polizei geht in den vorliegenden Fällen offenbar von mehreren Dieben aus, die es auf Tresore abgesehen haben.