Mehrere Frauen werfen David Copperfield sexuelles Fehlverhalten vor

16 Frauen sollen Zauberkünstler David Copperfield (67) des sexuellen Fehlverhaltens beschuldigt haben. Das meldet die US–Ausgabe der britischen Tageszeitung «The Guardian» am Mittwoch und beruft sich dabei auf eigene «Interviews mit mehr als 100 Personen sowie Polizei– und Gerichtsakten». Von einem Zeitraum zwischen den späten 1980er–Jahren bis 2014 ist die Rede. Weiter heisst es in dem Bericht, der Entertainer habe die Frauen in seiner jahrzehntelangen Karriere durch seine Arbeit kennengelernt. Einige von ihnen sagen, sie seien zu dem Zeitpunkt unter 18 gewesen.