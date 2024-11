Mehrere Razzien und Festnahmen nach Tod von Liam Payne

Liam Payne soll in Wolverhampton beerdigt werden

Die Behörden in Argentinien haben Paynes Familie unterdessen am 6. November den Leichnam des Sängers übergeben, wie unter anderem die britische BBC berichtet. Nach der Überführung soll die Beerdigung von Payne laut eines Berichts der «Sun» angeblich in Kürze in der Saint–Paul's–Kirche in seiner Geburtsstadt Wolverhampton stattfinden.