Mehrere Stunden kein Internet: Störung beim ZDF behoben

Was war beim ZDF passiert?

Am heutigen Donnerstag, 14. September, sei es gegen 13:00 Uhr zu einer «technischen Störung der Internetanbindung» gekommen, bestätigt das ZDF in einer Mitteilung. Daher seien die Mediathek des Senders und das «ZDFheute»–Online–Angebot nur eingeschränkt oder an vielen Orten gar nicht mehr erreichbar gewesen. Nach mehreren Stunden konnte die Störung behoben und die Angebote und Apps des Senders konnten am frühen Donnerstagabend wieder wie gewohnt aufgerufen werden.